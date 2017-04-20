政治凌駕法律 侯友宜：警察無所適從

新北市副市長侯友宜。（報系資料照 趙雙傑攝）

反年改民眾19日包圍立院，多位立委、官員進入立院都遭到推擠攻擊，總統蔡英文宣示要嚴辦「脫序行為」。曾任警政署長的新北市副市長侯友宜今天表示，當政治凌駕法律，有兩套標準時，站在第一線執法的警察同仁無所適從。

侯友宜上午出席立法院內政、經濟、財政、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席召開的「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會。媒體問他對於昨天年改激烈抗議事件的看法。

中央社報導，侯友宜表示，警察第一線作戰時，需執法一致性，不管政府如何更替，不能有兩套標準，只要違反法律，就應強勢執法，不容退卻。當政治凌駕法律，有兩套標準時，站在第一線執法的警察同仁無所適從。

他認為，對警察來說，執法只有一個標準，就是要保障合法、取締非法、制裁暴力。

侯友宜說，昨天暴力滋長不是1天造成，其來有自。現今警察很悲哀，執法過程在各取所需的政治氛圍中，非常無奈。

(中時電子報)