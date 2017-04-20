郭富城新婚第一天 送嫩妻「很多葉子」

花店人員送花到郭富城住宅。（圖／取自on.cc）

郭富城與嫩妻方媛日前舉辦完婚宴後，兩人當天直到凌晨2點才返回住處，隔日兩人更是足不出戶，但有香港媒體拍到有花店人員送花到府，上頭還寫著「郭先生」，其中一束花被發現有很多葉子，就被指是他要送愛妻「開枝散葉」的意思。

郭富城大婚，妻子方媛亮相時就被說身型圓潤、疑似懷孕，據悉郭媽也有催生，讓外界更好奇天王是否雙喜臨門？而昨有香港媒體拍到天王婚禮後，小倆口足不出戶，反而是有花店人員送花到府，其中一束更被指有葉子很多，被指是「開枝散葉」的意喻。

(中時電子報)