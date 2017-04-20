日本岡山路面電車小而美 林智堅評估竹市設置可能

岡山市路面電車。（徐養齡攝）

路面電車外觀造型多樣化。（徐養齡攝）

新竹市長林智堅（右二）親自試乘電車。（徐養齡攝）

林智堅評估將路面電車導入竹市的可能性。（徐養齡攝）

新竹輕軌將扮演大新竹地區重要交通載具，林智堅極為重視，20日上午親自試乘岡山市建設逾百年的路面電車，儘管全長才短短4公里，但卻密集規畫10站，搭乘人次每日近1萬人，對於竹市輕軌計畫，具參考價值。

林智堅認為，對中、小型城市而言，準時、安全、舒適的輕軌系統，既能解決都市交通移動，又符合經濟效益，還能解決景觀問題，無論是岡山市路面輕軌或北九州市跨座輕軌，都是亞洲中、小型城市都市交通規劃典範。

(中時)