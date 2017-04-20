代客赴日購買藥品 女單幫客罰3萬

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30歲呂姓女子，涉嫌被控代客購買「白兔美白去斑錠」等多種日本禁藥，遭調查局查獲，依違反藥事法送辦。台北地檢署今給予呂女緩起訴，為期2年，須支付3萬元給國庫。

檢方指出，呂女明知「白兔美白去斑錠」、「芳珂保濕錠」、「芳珂色白雪麗」、「芳珂美時」、「芳珂美體錠」、「日本獅王治痘軟膏」、「日本獅王Lion pair A錠」、「俏正美Chocola BB錠」均為未經衛福部核准輸入的禁藥。

呂女竟於2013年8月，先在痞客邦網站刊登代客訂購訊息，不久赴日本採購相關藥品後返台，遭調查局函送偵辦。

(中時)