屏東第一鮪下周一競標 有信心勝南方澳首鮪
屏東第一鮪正式出爐！今天早上10點，東港區漁會針對東港籍德鴻發號漁船17日在太平洋海域捕獲的黑鮪魚進行「驗明正身」，確定該隻重達230公斤、活魚上鉤的公鮪魚是今年屏東第一鮪，宣告將在24日即下周一進行拍賣，漁會總幹事林漢丑有信心地說，價錢將勝過南方澳首鮪。
德鴻發號漁船船長李文德說，他16歲開始捕魚，一晃眼45年過去了，當中捕過無數隻黑鮪魚，但從來沒像今年這麼開心，因為這是他第一次捕到第一鮪，也是身為新園鹽埔的第一人，感到相當驕傲，期待賣得好價錢之餘，也將在下周再度出港捕鮪魚。
林漢丑說，今年一同往年，第一鮪都在4月下旬的月光暝捕獲，而雖然今年晚了南方澳幾天，但有信心下周一的拍賣價將勝過對方。
(中時)
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