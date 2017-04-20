屏東第一鮪下周一競標 有信心勝南方澳首鮪

屏東第一鮪正式出爐，由東港籍德鴻發號漁船捕獲，船長李文德相當開心，他說捕漁捕了45年終於捕到第一鮪了。(謝佳潾攝)

屏東第一鮪驗明正身。(謝佳潾攝)

屏東第一鮪驗明正身。(謝佳潾攝)

屏東第一鮪正式出爐！今天早上10點，東港區漁會針對東港籍德鴻發號漁船17日在太平洋海域捕獲的黑鮪魚進行「驗明正身」，確定該隻重達230公斤、活魚上鉤的公鮪魚是今年屏東第一鮪，宣告將在24日即下周一進行拍賣，漁會總幹事林漢丑有信心地說，價錢將勝過南方澳首鮪。

德鴻發號漁船船長李文德說，他16歲開始捕魚，一晃眼45年過去了，當中捕過無數隻黑鮪魚，但從來沒像今年這麼開心，因為這是他第一次捕到第一鮪，也是身為新園鹽埔的第一人，感到相當驕傲，期待賣得好價錢之餘，也將在下周再度出港捕鮪魚。

林漢丑說，今年一同往年，第一鮪都在4月下旬的月光暝捕獲，而雖然今年晚了南方澳幾天，但有信心下周一的拍賣價將勝過對方。

(中時)