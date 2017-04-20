孩子痛到不想走路 醫生：小心幼年關節炎
關節炎不是老年人的專利。一名學齡前男童，到了五歲還在坐娃娃車，七歲都還無法握筆寫字，尤其每天清晨起床都「痛到不想走路」，家長原以為孩子是發展遲緩，故意喊痛不想上學，持續復健卻不見效，就醫後才發現類風濕因子偏高，竟是罹患幼年型特異性關節炎。
收治該名男童的馬偕兒童醫院過敏免疫風濕科主任高羽璇表示，這名男童經過核磁共振檢查後，才發現包含手腕、肩膀、膝蓋和腳踝等多處關節腫脹，且關節有纖維化的現象，確診後發現是多關節型關節炎。
高羽璇表示，幼年型特異性關節炎是一種主要侵犯16歲以下青少年的自體免疫性疾病，可分為少關節、多關節、全身性等7種類型，最常見侵犯患者全身上下1到4個以下的大關節處，包含膝、踝、手腕等部位；若肩關節、腳指和腳掌交接的小關節處有5個以上的發炎位置就是多關節型，嚴重的話，會發燒、淋巴腺和肝脾腫大。
高羽璇表示，根據健保局資料，台灣每年約有200名新生兒罹患幼年型特異性關節炎，發生率每十萬名中，就有5人。好發於16歲以下青少年，尤其集中在十歲。不少孩童可能走路怪怪，或常常喊痛，常被診斷成發育遲緩，甚至家長還以為小孩是裝病不想上學而被忽略，一旦延誤就醫，可能造成長短腳、行動不便，失明等傷害。
不過透過用藥和持續復健，高羽璇表示，幼年型特異性關節炎可以獲得控制，尤其越早治療，越能避免關節變形，造成未來長短腳等症狀。該名七歲男童，後來透過藥物已經能和同儕過正常的團體生活，可以正常運動和寫字。
高羽璇建議父母，正視孩子的疼痛抱怨，尤其持續六周以上，且容易會有晨僵現象，也就是剛睡醒食關節活動特別不順，就可能是罹患幼年型特異性關節炎，及早治療，就能及早治癒。
(中時)
關鍵字：幼年型關節炎
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