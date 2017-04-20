若未受邀WHA 陳時中：仍親率團表立場

台灣至今未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，衛福部長陳時中（見圖）20日受訪表示，即便未收到邀函，他仍會率團到現場表達立場，並宣導台灣對國際醫療的貢獻。（劉宗龍攝）

台灣至今未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，衛福部長陳時中（見圖）20日受訪表示，即便未收到邀函，他仍會率團到現場表達立場，並宣導台灣對國際醫療的貢獻。（劉宗龍攝）

台灣至今未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，衛福部長陳時中（見圖）20日受訪表示，即便未收到邀函，他仍會率團到現場表達立場，並宣導台灣對國際醫療的貢獻。（劉宗龍攝）

台灣至今未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，衛福部長陳時中（見圖）20日受訪表示，即便未收到邀函，他仍會率團到現場表達立場，並宣導台灣對國際醫療的貢獻。（劉宗龍攝）

台灣至今未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，衛福部長陳時中20日受訪表示，即便未收到邀函，他仍會率團到現場表達立場，並宣導台灣對國際醫療的貢獻。

(中時)