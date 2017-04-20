NBA》老八傳奇 公牛晉級機率78％

季後賽首輪公牛連續兩戰擊敗塞爾提克，上演老八傳奇的機率高達78%。(美聯社資料照)

公牛連續兩場在客場擊敗塞爾提克，以勝利雄獅之姿返回芝加哥。根據BPI統計公牛上演老八傳奇的機率高達78%，直落四橫掃對手更是33%。

目前外界一致看好公牛能夠順利殺進東區最後四強，直落四淘汰塞爾提克的機率33%，4比1過關機率是15%，4比2的機率是23%，4比3的機率只剩下5%；反觀塞爾提克想要連贏4場晉級的機率只有5%，如果打到第7場的話，綠衫軍獲勝機率提升至17%。

這個數據顯示，公牛最好是在自家主場進行的兩場比賽拿到四強門票，最差的情況是鏖戰到第七場，屆時情勢將變成綠衫軍有利。

(中時電子報)