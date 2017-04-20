21年前被封最醜歌手 「她」如今嫁給天菜老外尪

Macy過去曾以藝名「是娟」出道，曾因典型東方人臉孔被嫌醜，沒想到被洋人當成美女，嫁給了超帥的混血老公。(取材自玫熹臉書、中時資料照片)

1996年曾以「是娟」為藝名發行過《是娟女子》專輯的女歌手陳世娟，如今50歲重新在歌壇出發，發行第二張爵士創作專輯，想當年，她因為獨特的丹鳳眼、高顴骨、塌鼻以及大餅臉被嫌棄，在偶像潮當道之下，曾被票選為「最醜女明星」，沒想到本以為自己跟愛情絕緣的她，竟在到紐約學音樂的旅程中，被當作絕世美女，嫁給了帥到逆天的洋人老公Ken。

是娟曾被票選為「最醜女明星」。(中時資料照片)

據《ETtoday》報導，是娟本名陳世娟，在歌壇失利後，曾傳往幕後，擔任Elva、王心凌等明星的歌唱老師，如今改以英文名Macy再戰歌壇，想當年，是玉女周慧敏風行的年代，她典型東方人的長相，加上172公分的身高，相當不討喜，Macy也自嘲：「長的爹不疼、娘不愛，要男人沒男人，人家是為愛逃亡，我是為了沒有愛逃亡」，透露爸爸幫她報名相親，還跟她道歉：「是爸爸害了你，把你生的這麼醜沒有人要！」，讓她好受傷。

沒想到是娟在台灣被當作醜女，到了美國卻成了國色天香，在小留學生的「促成」下，35歲的她在約會網路上認識了遇見了中、法、愛爾蘭混血的老公Ken，鼻樑又高人又帥，還撞臉好萊塢華裔男星王敏德，兩人後來一同學音樂，在2006年結婚，而在帥尪的鼓勵下，今年50歲的Macy重拾麥克風，推出全新創作專輯《未來摩登佬》，老公跟原本想放棄音樂的她說：「我在這世界上做過了什麼，是不會有人知道的，但只有好的音樂，絶對會留在這個世界上！」，一番話讓她備受感動，決定邀請名師跨刀，拿著所有的積蓄再闖一回。

(中時電子報)