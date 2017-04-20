川普效應來了！入境加國難民創6年新高

在加拿大魁北克省附近，尋求庇護者正走路跨越美國邊境，攝於3月28日。(圖/美聯社)

在加拿大魁北克省附近，警方逮捕跨越美國邊境的難民，攝於3月28日。(圖/美聯社)

在加拿大魁北克省附近，警方逮捕跨越美國邊境的難民，攝於3月28日。(圖/美聯社)

美國總統川普上任以來已深深塑造「狂人」形象，爭議不休，早就讓很多美國人開始考慮移民他國，而現在加拿大邊境出現比過去更多的非法入境的難民，據了解這些從美國邊境走路到加拿大的居民，恐怕是對川普政府所作所為和他提出的各種有別前朝的爭議政策感到大失所望，因此憤而離境。

據《路透社》(Reuters)報導，加拿大政府周三(19日)公布，3月份自美國非法入境加拿大的尋求庇護者高達887人，數量達1月份的3倍之多，而且今年總計走路跨越邊境的庇護難民已達1,860人，隨著天氣越來越溫暖，預估這些走路跨境的人數恐怕又會再飆升。

根據加拿大政府數據顯示，尋求庇護難民的人數已創下6年來新高紀錄，而且自從去年川普當選美國總統以來，以及他公布難民禁令和非法移民政策以來，跨越兩國邊境的人數有越來越多的趨勢。

(中時電子報)