WHA邀請函最終時間？外交部：盼5月8日前收到
今年世界衛生大會（WHA）網路截止日期為5月8日，但至今仍未收到邀請函。外交部國際組織司副司長王良玉上午表示，原則上還是以網路報名截止前作為希望收到邀請函時間。
對於衛福部長陳時中上午表示，無論有無收到，都會出席；王良玉指出，目前對於不管有沒有收到邀請函，都有做不同規劃，目前是朝「這個方向」（都會去）規劃。
今年評估收到邀請的情況，王良玉強調，目前世界衛生組織（WHO）秘書處還沒決定要不要發邀請函，仍持續跟WHO秘書處溝通，當然有面臨一些挑戰，雖然不能「太過樂觀」，還是會積極爭取，全力以赴。
王良玉說，陸續已經有觀察員收到（邀請函），通常時程上是以會員先，他的理解是，會員邀請函已經發出，現在是觀察員陸續發出。
(旺報)
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