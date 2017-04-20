前後任員工洩漏秘密配方 葡萄王損失數億
生技國際公司曾姓前負責人，疑覬覦老牌生技大廠葡萄王，為破壞葡萄王的市場領先地位，竟趁去年初與葡萄王合作時，找上時任葡萄王公司經銷部的陳姓副總監，非法取得葡萄王配方比例等營業秘密，透過林姓員工，洩漏給曾男和葡萄王公司食品營業部謝姓副理等人，陳姓副總監事後更離職，接棒曾男、出任生技國際公司負責人。
葡萄王內清發現後向桃園地檢署提告，桃園地檢署企業犯罪專組主任檢察官張書華、檢察官林鋐鎰昨指揮桃園市調處，持搜索票兵分多路，搜索6位涉案在職、離職員工住辦，查扣行動電話、筆記型電腦及相關文件。
檢調發現，以產品歷年銷售額計算，葡萄王公司潛在利益損失恐達數億元，訊後4人涉犯洩漏營業秘密罪嫌重大，分別諭知曾男50萬元、陳男40萬元、謝女20萬元、林男15萬元交保。
葡萄王公司，以製造買賣藥品製劑、成藥、原料、醫療器材、菌種業、生物技術服務、飲料製造、冬蟲夏草食品等為主要業務，為國內知名食品與生技廠商，去年底曾被踢爆涉嫌改標販售過期品，當時就高喊是家族內鬥，如今風波又再添一樁，檢調將擴大深入追查。
(中時)
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