伊凡卡品牌獲商標特權風波 中稱一貫平等對待

伊凡卡的珠寶品牌。(圖/美聯社)

吸引全球關注的習川會月初在佛州棕櫚灘舉辦，而日前傳出中國政府在當天批准了美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）的公司至少兩個商標，讓她得以在中國販售商品。時間點的巧合也被懷疑是伊凡卡藉由在白宮的地位而獲得的，中國外交部周三對此回應表示，商標主管機構一貫平等，反駁了伊凡卡的特權說，不過這仍然讓外界又在此吹起了對伊凡卡的公職有潛在利益衝突的質疑聲浪。

中國外交部發言人陸慷周三對伊凡卡品牌的「特權說」回應，中國的商標主管機構一貫平等保護中外商標權利人的合法商標權益，依法依規對有關商標的注冊申請進行審理，而他也批這一說法只是媒體想藉八卦新聞來炒作，否認了伊凡卡品牌的獲准習川會有關係。

習川會當天中國批准了伊凡卡品牌的商標。圖為中國國家主席習近平和美國總統川普會上握手的照片。(圖/美聯社)

日前據《美聯社》報導，4月6日川習會當天中國初步批准了伊凡卡品牌的3個商標，包括珠寶、包包與美容水療(Spa)。而據中國商標文件顯示，目前伊凡卡品牌獲得暫時批准已確認包包與美容水療的2個商標，讓該品牌可以頂著伊萬卡(中國譯，Ivanka Trump)的字樣販賣相關商品，而該品牌的總裁柯林（Abigail Klem）也表示看到許多不相關的第三方試圖以此名稱申請商標，他們有義務努力保護其商標，所以申請新的商標是正常經營過程的一部分。

美國總統川普(Donald Trump)上個月任命伊凡卡擔任總統助理，讓她必須遵守白宮的道德規範，試圖讓以她名字為名的品牌不會和白宮有潛在的利益衝突。雖然伊凡卡在川普當選之後，已將該公司辭去在該公司的職位，但是她仍對重大決議有否決權，所以外界對於她只做半套的利益切割仍多有批評。

(中時電子報)