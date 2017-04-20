年改陳抗脫序 林全要求警政署儘速蒐證積極嚴辦
年改陳抗脫序引發社會議論，行政院長林全今天上午在行政院院會臨時動議表示，對於昨天立法院周遭的抗爭，「我們一方面對於警察值勤辛勞表達慰勉，同時我們也認為有關的暴力抗爭，特別是阻擋立委和官員進入議場的暴力對待行為，政府除了表達譴責，也要求警政署儘速根據現場蒐證資料，積極加以嚴辦。」
針對昨天立法院年金改革抗爭行為，林全說，政府自去年5月20日以來，行政院與總統府為推動相關改革，面對許多抗爭，主因是這些改革工程在過去面對許多困難，但若延宕問題而不解決，則使社會與整體國家發展面臨困難。
林全說，年金改革主要目的是希望讓年金永續，並讓世代之間的負擔合理化。改革已歷經數個月的社會溝通，但因涉及很多人的權益不免有抗爭，這些抗爭在民主社會必須允許他們有一定的表達空間，並給予他們表達機會。但是這些表達不能逾越有關的國家制度和執法界線。
林全表示，抗爭涉及以暴力行為對待出席的民意代表與官員，影響國家民主政治的運作，未來務必設法提出更好的做法，讓執法有一定的界線並解決問題。
(中時)
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