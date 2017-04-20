不想等紅燈 莽男開車門撞傷騎士被訴

45歲陳姓男子，去年4月深夜搭小黃時，因不耐停等紅燈，竟直接在車道上開車門下車，撞上旁邊機車手把，致機車騎士不慎倒地受傷。台北地檢署今依過失傷害罪嫌起訴陳男。

檢方調查，去年4月22日深夜10時，搭乘計程車沿台北市民權東路由東向西，行至民權東路與林森北路口時，因不耐停等紅燈而欲下車，竟直接打開右後車門，不慎撞及謝姓男子所騎乘的機車左側車把，導致謝的機車倒地，謝男手指、右膝等處受傷。

檢方表示，不當開車門致人受傷，除涉犯過失傷害刑責外，另立法院已於去年11月修正通過《道路交通管理處罰條例》，增訂汽車未依規定開車門肇事，最高將處以3600元罰款。

根據統計，2012年至去年因為開車肇事導致死傷總共1萬3000多件，死亡人數高達22人，受傷人數達1萬6525人，平均每天都會有25人因為駕駛開車門不當導致受傷的案例。

立法院鑒於不當開車門致人受傷案例，屢見不鮮，因此在《道路交通管理處罰條例》增訂汽車開關車門肇事罰則。但如果計程車駕駛人或租車代駕已盡告知義務，乘客仍未依規定開關車門而肇事，則處罰乘客。

(中時)