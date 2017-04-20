遏止北韓 美韓空軍聯合操演超級雷霆

韓媒稱，據韓國空軍20日訊息，韓美兩國空軍為遏制朝鮮挑釁，投入100多架飛機實施代號為「超級雷霆」（Max Thunder）的大規模空中作戰演習。

韓聯社20日報導，「超級雷霆」始於2008年，韓美空軍每年舉行兩次。韓國空軍作戰司令部和駐韓美軍第7空軍司令部從本月14日至20日進行「超級雷霆」空中作戰演習，兩軍100多架飛機和1200多名官兵參演，目的在於提升韓美空軍聯合作戰能力。

韓美空軍集中實施對模擬標的的精確打擊演習，假設受到地對空、空對空等攻擊威脅的情況，以大規模攻擊編隊群進行應對。參演兵力分成「敵我雙方」，實施空中實戰演習。

報導稱，韓方投入F-15K、KF-16、FA-50、F-4E、F-5戰機，C-130、CN-235運輸機，以及E-737空中預警機等，美軍則投入F-16戰機、U-2偵察機、海軍陸戰隊AV-8B垂直起降攻擊機等參演。

(旺報)