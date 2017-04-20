楊梅農會代表賄選 每票2千元

桃園市楊梅區農會會員代表76歲劉姓候選人，涉嫌在2月間，以每票2000元代價，向有投票權的會員買票，桃園地檢署主任檢察官蔡孟利、檢察官鄭皓文接獲檢舉，昨指揮桃園市調處偵辦，並約談9名會員，其中3人坦承收受賄絡，並繳回不法所得1萬元，劉男也坦認犯行，檢方以涉犯農會法投票行賄、收賄罪嫌重大，訊後諭知3萬元交保。

桃園地檢署檢察長彭坤業強調，本屆桃園地區農漁會選舉雖已結束，查賄團隊仍將持續嚴查農漁會賄選情事，以展現反賄選決心，也鼓勵民眾踴躍向本署檢舉賄選，檢舉專線：0800-024099，傳真電話：(03)335-1078。

(中時)