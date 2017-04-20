楊梅農會代表賄選 每票2千元
桃園市楊梅區農會會員代表76歲劉姓候選人，涉嫌在2月間，以每票2000元代價，向有投票權的會員買票，桃園地檢署主任檢察官蔡孟利、檢察官鄭皓文接獲檢舉，昨指揮桃園市調處偵辦，並約談9名會員，其中3人坦承收受賄絡，並繳回不法所得1萬元，劉男也坦認犯行，檢方以涉犯農會法投票行賄、收賄罪嫌重大，訊後諭知3萬元交保。
桃園地檢署檢察長彭坤業強調，本屆桃園地區農漁會選舉雖已結束，查賄團隊仍將持續嚴查農漁會賄選情事，以展現反賄選決心，也鼓勵民眾踴躍向本署檢舉賄選，檢舉專線：0800-024099，傳真電話：(03)335-1078。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。