柳川水岸防汛整備 24日重新開放
「未雨綢繆、防患未然！」台中市「柳川水岸」自去年底開幕以來深受國人喜愛，成為舊城區新興熱門景點，也為當地居民營造良好活動空間。因應汛期將屆，水利局即日起至24日封閉河岸辦理防汛整備工作；水利局長周廷彰說，民眾誤指清理河道工程為日前大雨所致的災後復原，相關說法並非事實，亦未經查證，市府鄭重澄清，並呼籲各界勿以訛傳訛。
民眾於臉書上指出，柳川水岸於4月12日大雨過後動用許多人力清理河道，質疑浪費公帑。水利局表示，因汛期將屆，該局本來就排定在4月10日至24日封閉河岸，辦理清淤工作，民眾看到的是水利局在進行防汛整備工作，工程將於24日完工，柳川水岸也將重新開放。
民眾在臉書上指出，台中在4月12日降下大雨後，造成柳川水岸河水氾濫，因此市府水利局必須動用許多人力清理河道，質疑市府浪費公帑。水利局表示，經查4月12日下雨過後，構造物並無任何損壞。
周廷彰說，因汛期將屆，該局排定在4月10日至24日封閉河岸，辦理清淤工作，目前已經完成箱涵的清理工作，清出150立方公尺的淤泥；民眾在4月12日所見到的工作人員，應為該局正在進行防汛整備工作，目前工程已經在收尾階段，預計24日會重新開放。
水利局強調，柳川本來就是區域排水，因此大雨來的時候也兼具排水功能，因此河水中會夾雜部分樹枝也是正常情形，若逢大雨造成破壞，將派員清理維護，未來將持續加強例行性清理維護工作。
(中時)
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