4月20日中視午間新聞搶先看
《謝依涵逃死 張翠萍弟轟:把人命當什麼》
謝依涵無期徒刑定讞，死者張翠萍的弟弟張致和出面痛批法官：「把人命當什麼？」質疑台灣是否殺1、2個人也沒關係，「那要法院幹什麼？」他說，法官認為謝依涵罪不致死，那無辜被殺的兩個人，他們的人權在哪裡？
=====
《台版唐老大!?大卡車突翹孤輪嚇壞路人》
電影《玩命關頭》系列中，馮迪索飾演的唐老大駕駛加速「翹孤輪」的畫面讓人印象深刻，但台灣司機更猛，駕駛大貨車照樣也做出「翹孤輪」，被拍下分享到《臉書》社團，讓網友驚呼連連。
=====
《今悶熱32℃有雨 週末變天恐下探17℃》
今天各地天氣悶熱有短暫雨，白天高溫可以達到32度，不過要提醒明天就會出現降溫，各地溫度約比今天降5、6℃，降雨也會比今天更明顯，到週末低溫恐下探17℃。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：中視
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。