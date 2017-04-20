4月20日中視午間新聞搶先看

《謝依涵逃死 張翠萍弟轟:把人命當什麼》

謝依涵無期徒刑定讞，死者張翠萍的弟弟張致和出面痛批法官：「把人命當什麼？」質疑台灣是否殺1、2個人也沒關係，「那要法院幹什麼？」他說，法官認為謝依涵罪不致死，那無辜被殺的兩個人，他們的人權在哪裡？

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《台版唐老大!?大卡車突翹孤輪嚇壞路人》

電影《玩命關頭》系列中，馮迪索飾演的唐老大駕駛加速「翹孤輪」的畫面讓人印象深刻，但台灣司機更猛，駕駛大貨車照樣也做出「翹孤輪」，被拍下分享到《臉書》社團，讓網友驚呼連連。

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《今悶熱32℃有雨 週末變天恐下探17℃》

今天各地天氣悶熱有短暫雨，白天高溫可以達到32度，不過要提醒明天就會出現降溫，各地溫度約比今天降5、6℃，降雨也會比今天更明顯，到週末低溫恐下探17℃。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)