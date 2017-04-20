年輕照引議 張花冠：很多人講我漂亮就是事實

嘉義縣長張花冠20日再度前往立法院出席前瞻公聽會。（姚志平攝）

嘉義縣長張花冠昨天出席立法院舉辦的前瞻計畫公聽會，遭到場外反年改抗議人士圍堵，一句「我的雙峰幾乎垮掉。」一炮而紅。嘉義縣政府隨後又公布張花冠年輕時的美照，媒體今天詢問張花冠是否對自己很有自信？張花冠笑說，「我不能講自己漂亮，但很多人講漂亮的話，可能是事實吧！」

張花冠強調，人不能只談漂亮，畢竟漂亮會隨著年紀衰退，跟LED路燈一樣，光度會衰退，「人要靠氣質，氣質好才會愈來愈漂亮」。

媒體再問張花冠要如何保持氣質？張花冠表示，「因為我不斷的『爬高』，有高度、鳥的視野，爬得不夠高時，就借梯子爬得更高，爬上去看整個嘉義縣，也常到基層，具有蟲的思維，了解嘉義縣；我不想怨天尤人、怨東怨西，面對問題，才能解決問題。」

(中時)