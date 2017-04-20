心想事成 臉書發展腦控打字技術
科技發展日新月異，人對便利的要求也愈來愈高，臉書說，它正在發展直接以人腦控制電腦的技術。
據BBC報導，臉出正在發展「默語」（silent speech）軟體，讓人1分鐘可以打100個字。
這項計畫目前正在初期發展階段，將需要毋需手術侵入，便能偵測腦波的新技術。「我們說的不是解碼隨機的想法，」硬體研發部門Building 8主管杜甘（Regina Dugan）說，「你的想法很多，但只會選擇部分說出來。」
他指出，臉書要解碼的，就是這些話。未來它將發展的，就是擁有充分速度與聲音彈性的默語介面。
臉書說，為了達到這個目標，它將在軟硬體上雙管齊下，將有超過60位科學家及學者共襄盛舉。
而臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）則表示：「我們腦部所製造的資訊，每秒足以串流4部高畫質電影。」
然而，他指出，問題在於，我們公諸於世的資訊量，就像1980年代數據機所能傳輸的一樣。
祖克柏說，臉書所發展的系統，將能讓腦中的想法直接打出來，速度約比現今你在手機打字的速度快5倍。他表示，最後臉書將把它發展為可量產的穿戴技術。
(中時電子報)
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