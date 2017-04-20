勤美十年磨一「道」，台灣首家洲際飯店落腳台中

在台中市長林佳龍（中）見證下，勤美集團終於和洲際飯店簽約啟動勤美洲際飯店計畫。（馮惠宜攝）

勤美集團20日盛大舉辦台中勤美洲際飯店簽約儀式，貴賓雲集，也在會後合影留念。（馮惠宜攝）

台中勤美洲際飯店將以目前勤美術館、廣達2千坪土地做開發基地。(馮惠宜攝)

等了超過20年，有60年歷史、全球第一個發展國際連鎖品牌的「洲際飯店」確定要落腳台中草悟道；勤美集團今（20日）在勤美術館盛大舉辦「台中勤美洲際飯店」簽約儀式，宣告將在此地4000坪的基地，仿日本六本木城中城的方式引進洲際飯店，並打造草悟道為全台最宜居的樂齡城市，這也是台灣首家洲際飯店。

這場簽約儀式，勤美集團創辦人何明憲、董事長林廷芳、IHG洲際飯店集團大中華區副總裁李傑夫、大中華區首席發展官孫健雙方高層都全部與會，台中市長林佳龍率觀旅局長張盛山、經發局長呂耀志等人也共同見證這歷史的一刻，何明憲更直言，他十年前鮭魚返鄉一步一腳印，將昔日科博館綠園道改造成草悟道，十年磨一劍的毅力，終見開花結果。

在簽約之後，勤美集團將在目前勤美術館、全國大飯店約四千坪的基地、投資超過120億元，分兩期開發，其中第一期即為與洲際合作開發，規劃二到三棟、約25層結合飯店、商場、住宅與展覽館的生活空間；勤美董事長林廷芳表示，如申請核照順利，明年第一季就可以動工，預計3到4年內完工啟用。

洲際飯店大中華區副總裁李傑夫則強調，洲際飯店是IHG品牌最高規的飯店與度假村品牌，未來除提供旅客結合國際品牌與在地文化結合獨樹一格的旅宿體驗。

其實早在1998年以前台中經唐建設即在目前台中亞緻大飯店（Hotel ONE）現址籌建「經唐洲際飯店」1998年因原營建公司財務困難而停工，爾後建物易主由國泰金控收購，2006年11月由嚴長壽領導的亞都麗緻集團進駐成立台中亞緻大飯店。而勤美集團早在2014年即與洲際飯店接觸並簽署合作意向書，期間因土地整合不易延宕迄今才完成簽約。

(中時)