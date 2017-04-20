聯合防災示範觀摩演練 沙鹿國中登場

全國防災示範學校沙鹿國中，昨日聯合舉辦觀摩演練落實防災教育！（陳世宗翻攝）

為落實防災教育，台中市政府教育局在沙鹿國中舉辦聯合防災示範觀摩演練；模擬颱風警報發布後，整合學校及在地區公所、里辦公室等進行防汛整備，以及開設避難處所情形。

教育局指出，沙鹿國中連續2年獲選為「防災校園與社區資源整合先期計畫」防災示範學校，沙鹿里也是市府水利局輔導建置自主防災社區的典範；這場演練有150位中市各國中小防災承辦人員參加，將持續推廣防災教育觀念、提升在地防汛能量。

教育局表示，防災示範觀摩演練腳本設定為颱風警報發布，沙鹿國中、區公所及里辦公室啟動防汛整備，並開設避難處所及收容所，模擬包括區公所如何提供及運送物資、沙鹿里防汛守護隊如何引導及協助災民進入避難處所、少數學生臨時停課返家途中遇淹水須安置等情形；部分演練採事先預錄方式，讓現場來自中市150位各國中小防災承辦人，可瞭解學校及社區防災的組織分工。

沙鹿國中將防災知識、技能與班級經營結合，學生都要攜帶家庭防災卡、手繪防災地圖，相關課程包括自製防災頭套、編製防災繪本、拍設防災微電影等，同時每位學生都要通過校訂的「防災素養認證」；沙鹿國中105、106年度都獲選為教育部「防災校園與社區資源整合先期計畫」防災示範學校，該計畫今年度於全國北、中、南區僅選出4所國中、小。

教育局強調，沙鹿里是市府水利局輔導建置自主防災社區的典範，由逢甲大學防災中心輔導進行社區防汛工作，充分發揮在地防汛能量，學校也積極將防災教育觀念帶入社區，期許與社區建立永續性的緊密夥伴關係，共同守護安心、安穩、安全的生活環境。

(中時)