林全：積極推動綠能科技產業創新

行政院院會今天上午聽取經濟部陳報「綠能科技產業創新推動方案進度及成果」報告，行政院長林全裁示，綠能科技是「五加二」產業創新計畫重要的一環，後續仍請經濟部、科技部、國發會等相關部會及台南市政府，共同努力積極推動。

林全指示，請綠能科技產業推動中心確實掌握計畫時程，全力推動各項綠能軟硬體建設，特別是沙崙綠能科學城，希望能夠做為我國綠能發展指標示範平台。

林全表示，有關綠色能源使用，在電業法通過後，已推行綠色電價制度，請經濟部持續推動，使一般民眾和企業瞭解可自由認購綠色電力，同時也請相關部會加強宣導。

(中時)