許厝港溼地生態豐富 鄭文燦：妥善規劃保育

桃園市長鄭文燦（中）視察許厝港溼地木棧道，並指示相關單位妥善規畫。（范揚光攝）

許厝港溼地生態資源豐富，未來第二期木棧道完工後，民眾更能近距離觀察濕地的動植物生態。（范揚光攝）

桃園市長鄭文燦上午視察許厝港溼地木棧道，對於未來第二期木棧道及附屬設施，鄭文燦指示相關單位務必妥善規劃。

由於許厝港溼地面積達961公頃，海岸線長達10公里，區內動植物生態資源豐富，也是侯鳥南北往返的重要棲地，內政部在104年時公告為國家級重要濕地。目前市府在區內設有1處木棧道讓民眾近距離觀察生態，農業局已計畫興建第二期木棧道，並以不干擾生態的工法施工。

此外，YouBike、電動車、自行車道串連及棲地魚塭復育也列入規劃，將許厝港打造成兼具環境保護及教育推廣的生態公園。

(中時)