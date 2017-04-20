華航獲2017年「新世代最嚮往企業TOP 20」

中華航空今(20)日榮獲《Cheers雜誌》頒發2017年「新世代最嚮往企業TOP 20」之殊榮。(圖／華航提供)

左起勞動部常務次長林三貴代表頒獎，華航發言人暨副總經理彭榮敏代表受獎。(圖：華航提供)

中華航空今(20)日榮獲《Cheers雜誌》頒發2017年「新世代最嚮往企業TOP 20」之殊榮。每年《Cheers》雜誌獨家發布的「新世代最嚮往企業調查」，都是求職季裡眾所矚目的焦點。調查結果不但揭曉新生代的最新就業意向，也和產業消長及社會價值變化相互呼應。顯見華航優質形象及公司體質和福利備受肯定，向社會大眾傳遞卓越的雇主品牌力及對人才的吸引力。

華航是國籍航空領導品牌，身為老字號企業，長期致力於企業社會責任，為落實照顧員工使命，提供了完善福利制度及舒適的工作環境。員工是公司最重要的資產，在華航大家庭，每一位員工都在自己的工作崗位上認真做好自身工作，以用心經營事業的態度，在各自的工作領域上貢獻心力，以成為「值得信賴的航空公司」為服務目標，相逢自是有緣，華航以客為尊。

華航秉持「文創、環保、科技、感動、信賴」的核心價值，近年榮獲國內外重要肯定，包括：第十二屆「遠見雜誌評比五星服務獎」、遠見《30》雜誌 2014 年度「Young 世代品牌大調查」航空類「最愛使用品牌」第一名、連續18年亞洲《讀者文摘》「信譽品牌金獎」、國際航空設計評鑑 TheDesignAir旅客首選十大最佳航空品牌、美國《Global Traveler》評比「年度最佳航空」、連續4年蟬聯「北亞最佳航空公司」，以及澳洲 Airline Ratings 飛安最高評價 7 顆星、臺灣民航界最高榮譽「金翔獎」、機上雜誌《Dynasty》獲美國APEX優秀出版卓越獎等。

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