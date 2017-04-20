苗縣文觀局推美食遊程 3路線4梯次今起報名
苗栗縣文化觀光局與客委會辦理客家餐廳輔導升級，聯手推出美食遊程，20日中午起開放報名，額滿為止。遊程分別規畫3條路線，分別為「慢活三義通霄文化行旅」、「重訪南庄舊時風華再現」及「尋棗公館西湖健康行旅」，由在地人帶路體驗產地到餐桌的苗栗風情。
縣府祕書長陳斌山、文觀局長林彥甫、中華飲食文化基金會及業界代表，在惠風舞蹈社的《紙傘情韻》演出後，於第一展覽室舉行說明會，介紹3條路線特色和行程。
林彥甫說，3條美食行旅分4梯次進行，每梯次30個名額，慢活三義通霄文化行旅於本月30日舉行，重訪南庄舊時風華再現於5月7日及6月3日辦理，尋棗公館西湖健康行旅於5月20日辦理。相關細節可參考中華飲食基金會或文觀局網站。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。