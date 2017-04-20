苗縣文觀局推美食遊程 3路線4梯次今起報名

苗縣文觀局推3條美食遊程路線，內容豐富多元。（陳慶居攝）

客委會與苗縣文觀局合推3條美食遊程路線，上午啟動、中午起報名。（陳慶居攝）

苗縣文觀局推3條美食遊程路線，遊客可從產地到餐桌完整體驗。（陳慶居攝）

惠風舞蹈社的紙傘情韻為活動揭開序幕，客家味十足。（陳慶居攝）

苗栗縣文化觀光局與客委會辦理客家餐廳輔導升級，聯手推出美食遊程，20日中午起開放報名，額滿為止。遊程分別規畫3條路線，分別為「慢活三義通霄文化行旅」、「重訪南庄舊時風華再現」及「尋棗公館西湖健康行旅」，由在地人帶路體驗產地到餐桌的苗栗風情。

縣府祕書長陳斌山、文觀局長林彥甫、中華飲食文化基金會及業界代表，在惠風舞蹈社的《紙傘情韻》演出後，於第一展覽室舉行說明會，介紹3條路線特色和行程。

林彥甫說，3條美食行旅分4梯次進行，每梯次30個名額，慢活三義通霄文化行旅於本月30日舉行，重訪南庄舊時風華再現於5月7日及6月3日辦理，尋棗公館西湖健康行旅於5月20日辦理。相關細節可參考中華飲食基金會或文觀局網站。

(中時)