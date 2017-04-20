李明哲案 卜睿哲質疑公安部未考慮兩岸關係
美國在台協會前理事主席、華府智庫布魯金斯學院東北亞中心主任卜睿哲19日表示，他質疑中國在處理李明哲案上是各單位各行其事的結果，中國公安部未考慮到羈押李明哲對兩岸關係的影響。
卜睿哲表示，他不清楚中國如何處理李明哲案，他希望中國已問夠了李明哲，讓他離開。若美方涉入李有哲案交涉，他預期美國政府會積極不懈，悄然進行，「我們知道如何做」。
44名國際人士日前連署一封致中國國家主席習近平的信函，要求中國盡速釋放台灣非政府組織工作者李明哲，卜睿哲也是連署人之一。他在出席一場研討會後回覆媒體詢問做了以上表示。
聯名信的發起人韋傑理19日則在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）座談會上表示，李明哲事件代表一個重視人權和民主的新台灣，若台灣人民不能信任中國，將損害台灣和中國的關係。他表示，李明哲事件，無助兩岸關係，所以必須對中國送出這不是一個朝向正確方向行進的訊息；國際學者的關切可讓北京對台灣有更好的了解。
另一參與連署的美國前國防官員包士可則表示，李明哲事件透露中國落後的人權紀錄，國際社會不應放行中國，所有中國違反人權的行為都該被譴責，包括李明哲夫婦受到的待遇。
也是參與連署人之一的澳洲學者家博則表示，他希望連署信可以幫助釋放李明哲。提及目前兩岸關係，家博指出，他認為中國必須進行完全基本重新評估，才能成功，因為兩岸不能在有一方宣稱「你屬於我的」前提下發展。
(中時)
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