巴拿馬總統夫人去年贈衫 蔡英文讚：漂亮又合身
蔡英文總統今上午接見巴拿馬馬締斯大使伉儷，期待進一步強化台巴兩國互助合作的盟友關係。總統也表示去年6月出訪巴國，參加巴拿馬運河拓寬工程竣工啟用典禮，深感榮幸，承蒙瓦雷拉總統的熱情接待，更感謝總統夫人贈送漂亮又合身的巴拿馬衫。
總統致詞時首先感謝大使馬締斯在增進台巴邦誼的貢獻，也恭喜榮升巴拿馬社會保險局局長，並代表中華民國政府和人民，表達誠摯的恭賀和祝福。
總統指出，馬締斯大使從2014年10月抵任以來，協助推動台巴在政治、經濟，及文化等全方位的交流，更促成巴國第一夫人羅蕾娜女士、首都巴拿馬市布蘭敦市長、以及最高法院亞優院長等高層來訪，讓兩國關係更加緊密。
總統表示，馬締斯大使回國後將帶領社會保險局， 其地位舉足輕重，由此可見巴國瓦雷拉總統對馬締斯大使的倚重。總統期盼大使在擔任新職之後，繼續以台灣的老朋友身分，協助鞏固台巴邦誼。
總統說，去年6月出訪巴國，參加巴拿馬運河拓寬工程竣工啟用典禮，深感榮幸，也承蒙瓦雷拉總統的熱情接待，更感謝總統夫人贈送漂亮又合身的巴拿馬衫。
總統也請馬締斯大使轉達對瓦雷拉總統伉儷的問候及邀請，期待瓦雷拉總統伉儷早日訪問台灣，進一步強化兩國互助合作的盟友關係。
(中時)
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