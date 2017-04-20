33歲謝姓男子持廚餘攻擊派出所大門。（葉書宏翻攝）

33歲謝姓男子持廚餘攻擊派出所大門。（葉書宏翻攝）

33歲謝姓男子持廚餘攻擊派出所大門。（葉書宏翻攝）

廚餘攻擊派出所大門 男子下場悲劇了！

太歲頭上動土！33歲謝姓男子4月7日晚間11時許，在新北市中和區某網咖打線上遊戲，中和警分局員山派出所警員前往臨檢，謝男拒絕出示證件遭警方帶回查驗身分，經查確認謝男身分後，隔日凌晨0時許請回。

謝男返家後心有不甘，他認為警方小題大作，3小時後從家中持一大袋廚餘砸向派出所大門洩憤，被警方當場逮捕。警方訊後依妨害公務罪移送法辦，新北地檢署依法起訴，聲請簡易判決處刑。

(中時)