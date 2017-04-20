少子化辦公室遭砲轟層級低 衛福部長陳時中喊冤
衛福部日前成立「少子化辦公室」來因應低迷的出生率，但卻遭立委砲轟「層級太低」、無法整合各界資源，質疑恐無法有效達到明顯效果。衛福部長陳時中則喊冤，認為少子化問題「任何部會都有責任」，衛福部成立辦公室絕非強出頭，而是為了整合部內資源。
立院衛環委員會今就「少子化辦公室政策目標設定及分工規劃進度」邀衛福部長陳時中報告並備質詢。藍委蔣萬安表示，少子化問題牽涉衛福部、國發會、教育部、勞動部等各部會，若僅單由衛福部負責，「我不想當烏鴉，但我真的質疑成效會因層級太低而大打折扣」，強烈建議將層級拉到行政院層級。
蔣萬安不願當烏鴉，但綠委林靜儀話則說得更直，認為以她數十年的婦產科醫師經驗，明顯感受的「快沒有孩子可以接生了」，像是托育的問題，現有分工是2歲以前由衛福部負責，之後該由教育部負責，「很多部會都有責任，衛福部沒必要一肩扛」。
面對立委輪番砲轟，陳時中則喊冤指出，認為少子化辦公室雖設在衛福部，但其實是隸屬在「行政院人口政策會報」底下，該政策會報召集人為行政院副院長；且之所以成立少子化辦公室，是為了盡部會的責任、整合部內資源，「希望委員不要看衰我們」。
藍委陳宜民提出新加坡、丹麥等國家催生的措施，希望我國能多推一些「短期內見效」的計畫，陳時中說，基於我國的文化和倫理，還是會有自己的想法和做法，衛福部會先整合內部資源，接著找專家來召開會議，進而向國發會報告；他強調，由於少子化和年輕族群較有關，會上網搜尋年輕人的想法和問題，甚至透過i-voting，作為未來施政的參考。
(中時)
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