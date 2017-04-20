敗在太認真 警破詐騙機房逮10嫌
李嘉豪為首的詐騙集團藏身在嘉義縣一處透天厝，集團分子「埋頭」在簡陋的隔音板中，猛打電話詐騙，有如戴大頭罩，10人擠在狹窄的10餘坪空間裡，吃喝拉撒睡，警方破獲這處機房，逮捕10嫌，估計月入2500萬以上，今天依詐欺罪移送法辦。
嘉義市警方與刑事警察局偵查第六大隊第五隊組成專案小組，長期跟監、埋伏在嘉義縣太保一處4樓透天厝，發現透天厝出入分子複雜，疑似電信網路詐騙集團的機房，故意藏匿於新建別墅區，以掩人耳目。
專案小組於昨天持搜索票，直搗這處機房，逮捕主嫌李嘉豪及蔡姓、宋姓等共10嫌，10嫌在就在3樓約10坪的空間，每人各有一個海綿隔音廂，剛好套在頭上，猛打電話、操作網路，避免聲音互相干擾、穿幫。
警方調查，此詐騙集團取得大陸民眾個資，鎖定醫生等高收入族為對象，佯裝大陸中國移動電信公司、公安局、金融科長等身分，誆稱被害人積欠電話費將斷訊、涉及刑事案件等理由，再轉給同集團成員扮演之公安局、銀行等角色，加以恫嚇，估計今年3月至今不法所得2500萬元以上。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。