敗在太認真 警破詐騙機房逮10嫌

簡陋的隔音頭套。（廖素慧攝）

詐騙集團份子擠在狹窄房間詐騙。（廖素慧攝〕

警方起獲大批犯案用的手機。（廖素慧攝〕

李嘉豪為首的詐騙集團藏身在嘉義縣一處透天厝，集團分子「埋頭」在簡陋的隔音板中，猛打電話詐騙，有如戴大頭罩，10人擠在狹窄的10餘坪空間裡，吃喝拉撒睡，警方破獲這處機房，逮捕10嫌，估計月入2500萬以上，今天依詐欺罪移送法辦。

嘉義市警方與刑事警察局偵查第六大隊第五隊組成專案小組，長期跟監、埋伏在嘉義縣太保一處4樓透天厝，發現透天厝出入分子複雜，疑似電信網路詐騙集團的機房，故意藏匿於新建別墅區，以掩人耳目。

專案小組於昨天持搜索票，直搗這處機房，逮捕主嫌李嘉豪及蔡姓、宋姓等共10嫌，10嫌在就在3樓約10坪的空間，每人各有一個海綿隔音廂，剛好套在頭上，猛打電話、操作網路，避免聲音互相干擾、穿幫。

警方調查，此詐騙集團取得大陸民眾個資，鎖定醫生等高收入族為對象，佯裝大陸中國移動電信公司、公安局、金融科長等身分，誆稱被害人積欠電話費將斷訊、涉及刑事案件等理由，再轉給同集團成員扮演之公安局、銀行等角色，加以恫嚇，估計今年3月至今不法所得2500萬元以上。

(中時)