傳為完成亡夫生前遺願 鍾楚紅守寡永不再婚

相傳保養得宜的鍾楚紅在朱家鼎去世後，始終不願再婚，是為了亡夫的遺願。(中時資料照片)

80年代叱吒風雲的超級女神鍾楚紅，昨應邀來台出席時尚晚宴，一身黑白色簡約晚禮服，襯托出「紅姑」的絕讚好氣色，根本看不出來她已經57歲，鍾楚紅被讚保養得宜、凍齡有術，讓她害羞直呼大家太客氣了，而在欣賞她的巨星丰采之餘，也讓人思考為何美麗的紅姑沒有再婚，盛傳這與她已過世的老公朱家鼎的遺願有關。

據《自由時報》報導，鐘楚紅與朱家鼎開始談戀愛，便漸漸淡出了演藝圈，婚後3年更是完全息影，光速退出華人電影圈，為的就是要好好扮演妻子的角色，陪朱家鼎遊山玩水，即便有人拿出重金請她復出拍戲，她始終不答應。

外傳當年紅姑嫁給朱家鼎，唯一的要求就是不要生孩子，而朱家鼎在2007年因大腸癌過世，鍾楚紅傷心之餘，仍惦記亡夫的遺願，2年後她正式受洗成為天主教徒，堅持永不再婚，要將一生所有的愛，都留給老公朱家鼎一人。

(中時電子報)