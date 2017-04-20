傳為完成亡夫生前遺願 鍾楚紅守寡永不再婚
80年代叱吒風雲的超級女神鍾楚紅，昨應邀來台出席時尚晚宴，一身黑白色簡約晚禮服，襯托出「紅姑」的絕讚好氣色，根本看不出來她已經57歲，鍾楚紅被讚保養得宜、凍齡有術，讓她害羞直呼大家太客氣了，而在欣賞她的巨星丰采之餘，也讓人思考為何美麗的紅姑沒有再婚，盛傳這與她已過世的老公朱家鼎的遺願有關。
據《自由時報》報導，鐘楚紅與朱家鼎開始談戀愛，便漸漸淡出了演藝圈，婚後3年更是完全息影，光速退出華人電影圈，為的就是要好好扮演妻子的角色，陪朱家鼎遊山玩水，即便有人拿出重金請她復出拍戲，她始終不答應。
外傳當年紅姑嫁給朱家鼎，唯一的要求就是不要生孩子，而朱家鼎在2007年因大腸癌過世，鍾楚紅傷心之餘，仍惦記亡夫的遺願，2年後她正式受洗成為天主教徒，堅持永不再婚，要將一生所有的愛，都留給老公朱家鼎一人。
(中時電子報)
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