MLB》田中將大找回身手 國民哈波夯滿貫炮

國民「強打少年」哈波，第2局夯出滿貫彈，他緊盯球的落點。(美聯社)

洋基日籍投手田中將大，賽前自責分率超過8，今天總算找回王牌身手，面對白襪打線，先發6局，被敲7安，只失1分。洋基單場4轟，以9比1痛宰白襪，田中摘下本季第2勝(1敗)，自責分率降到6.00。

國民靠「強打少年」哈波(Bryce Harper)單場雙響炮，其中包括1發滿貫彈，終場以14比4大勝勇士。哈波單場4支4，灌進5分打點；本季打擊率升至4成04、6轟、18分打點。國民一壘手齊瑪曼(Ryan Zimmerman)，敲出3分炮，全場5支3，4分打點，打擊率也高達3成80。

(中時電子報)