陣容歷年最大 中區技能競賽今開跑
技能界的年度盛事，第47屆全國技能競賽將於8月登場，中區分區初賽於4月20日開跑，為眾所矚目的夏日熱鬥鳴響第一槍！勞動部勞動力發展署中彰投分署今年總共派出157位選手投入29職類競賽，參賽陣容為歷年最為龐大，選手們各個充滿信心，力拚獲得決賽資格。
中彰投分署於4月14日為培訓選手授旗，由綜合機械職類鄭子暘選手代表披上象徵分署榮耀的紅色彩帶，宣誓於競賽時發揮運動家精神，力求獲得佳績。
陳瑞嘉分署長在致詞時勉勵各位選手，不只要用「盡力而為」的態度參賽，更要「全力以赴」秀出自己最好的表現；競賽的結果一定有輸有贏，不論最後是否取得代表資格，全力以赴才能無愧於苦練流下的汗水。
今年中區分區技能競賽共計1,007人報名，中彰投分署本屆也首度投入「機器人」及「珠寶金銀細工」2職類選手培訓，其中「機器人」競賽選手陳紫玲留著一頭清秀長髮，在男生為主的技能競賽中顯得特別亮眼。
陳紫玲表示，因受豐富的課程內容吸引，設計一款機器人需用到結構設計、程式撰寫、精密度等專業需求，機器人是否能精準執行指令取決於能否整合以上專業，一開始接觸這麼廣泛的內容難免會不知所措，多虧分署的老師們用心整合各科重點，學起來得心應手，相信可以獲得佳績。
中區分賽除綜合機械、集體創作、機電整合等33職類在中彰投分署臺中訓練場舉辦外，美髮、美容、服裝創作、國服及健康照護等5職類在該分署鹿港勞動學苑舉辦。另西點製作、西餐烹飪、餐飲服務等5項餐飲職類在僑光科技大學辦理，歡迎民眾前來一睹精湛對決，為選手們加油打氣。
(中時)
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