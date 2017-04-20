公車候車亭藝術化 北市開放申請
為使北市公車候車亭呈現不同風貌，並讓公共藝術更貼近民眾生活，北市公運處將提供北市所有制式候車亭供藝術設計團體、學校創作公共藝術候車亭，融入當地景觀條件、文化風俗，打造符合北市的街道意象。
公運處表示，繼去年於北市12行政區設置原住民彩繪候車亭後，民眾反應良好，鑑於以往公車候車亭外型較為單調，北市公運處將提供全市800餘座制式候車亭供民眾、法人或團體及學校參與公共藝術設計。
公運處說，有意願者可逕洽公運處蔡先生（電話：27274168#8212）辦理申請事宜，另自即日起至5月5日可再向文化局提案申請「106年度第2期公共藝術補助」，補助金額二分之一且不逾250萬元為上限，其設計理念需維持公車候車亭服務功能並融入當地景觀條件、文化風俗，歡迎有意願參與者踴躍提案申請。
公運處另表示，北市公車候車亭民間申請捐贈或認養實施要點已公布，民間團體或個人可向公運處申請出資興建或認養候車亭，透過訂定此要點鼓勵更多民眾參與，增加社會參與並提升企業社會形象。
(中時)
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