美國務卿：擬再將北韓列為恐怖主義支持國
美國《國會山報》4月19日報導，美國國務卿提勒森當日表示，華府正研究是否應把北韓再次列入「恐怖主義支持國」名單。
報導稱，提勒森在當天的記者會上表示：「我們正從各個方面評估北韓的地位，其中包括作為支持恐怖主義的國家，並以所有其他可能對平壤政權施加壓力，以便使其重新與我們合作，但不是採取以前進行談判的方式來做到這點。」
提勒森還強調，為讓北韓再度與美對話，將向金正恩體制施壓。而有關對話，他也表達了將採取「與過去（的美政府）不同的立場」這一想法。
據美國國務院官網資料顯示，現在被美國列入「支持恐怖主義國家」名單的有3個國家，分別是伊朗、蘇丹和敘利亞。2008年，美國小布希政府根據美朝雙方就北韓核設施驗證問題達成的協議，宣布將北韓從「支持恐怖主義國家」名單中除名。
(旺報)
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