大巨蛋會勘 200萬構件有一半鏽蝕

工作人員進行除鏽工作。 (王英豪攝)

工作人員在吊車上進行除鏽工作。 (王英豪攝)

台北市議員厲耿桂芳、鍾小平與台北市政府工務局、台北市三大建築公會及遠雄企業代表，20日進行大巨蛋聯合會勘。(王英豪攝)

北市府勒令大巨蛋停工近1年11個月，台北市議員厲耿桂芳、鍾小平與台北市政府工務局、台北市三大建築公會及遠雄企業代表，20日進行聯合會勘，遠雄表示大巨蛋面積3.2萬平方公尺，平均一平方公尺30處鏽蝕，共200萬構件有一半鏽蝕需除鏽。

(中時)