同歸於盡！男子開小貨車到工廠撞死妻

黃男開小貨車到工廠撞死妻子。（吳敏菁攝）

黃男開小貨車到工廠撞死妻子。（吳敏菁攝）

黃男撞死妻子後，企圖喝農藥，被兒子制止，送到彰基救治後，警方帶到偵查隊。（吳敏菁攝）

黃男撞死妻子後，企圖喝農藥，被兒子制止，送到彰基救治後，警方帶到偵查隊。（吳敏菁攝）

黃男撞死妻子，夫妻倆送到彰基救治後。（吳敏菁翻攝）

彰化市今天發生人倫悲劇！58歲黃姓男子自營工廠、有家暴紀錄，卻和妻子個性不合，爭吵不斷，妻子不願一再被修理，才正要申請家暴令，卻引起黃男不滿，上午就先打電話到工廠給家人，揚言「我不想活了，大家也都不要活了」，等一下咱同時來死死耶，你就高興了。上午9點許情緒激動地開小貨車到自家工廠，看到妻子、兒子站在工廠門口，就猛踩油門直接撞上去，兒子閃開，謝姓妻子則當場被輾斃、死亡。

黃男撞死人了後，車子準備的農藥罐也掉到地上，黃一把拾起，仰頭要喝，被大兒子搶下來。

芬園消防救護分隊接到報案，將夫妻兩人送往醫院，彰基副院長周志中表示，56歲謝姓婦人到彰基外傷中心救治以前，已無生命跡象，經過40分鐘急救仍然回天乏術。從謝姓婦人外觀觀察，胸部、腹部、雙下肢均有瘀青。謝姓婦人的丈夫黃姓男子，雙膝瘀清，額頭有4公分撕裂傷，經縫合後，由彰化分局偵察隊帶走。

妯娌指出，黃姓夫妻的家庭經濟不錯，家裡也開工廠，應該不是為了財務問題，但夫妻個性不合，一天吵到晚，謝姓妻子受不了，準備申請家暴令，卻激怒黃男，竟做出極端行為。

案發後，警方也在現場找到農藥罐，夫妻多次爭執，不排除黃男兇性大發，衝撞妻兒後，企圖喝農藥自盡，警方還在蒐證中。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)