為兒出頭 莽父揪眾毆子同學得入監
44歲賴姓男子，前年得知讀高中的兒子與同校何姓同學有糾紛，賴男為替兒子討公道，藉約出何談判的機會，揪眾持棍棒圍毆何，強逼何及兩名陪同友人，向兒子道歉。賴男莽撞的行為，經台北地方法院二審合議庭審理後，駁回他的上訴，依妨害自由罪判刑6月，另涉傷害罪則判刑4月，可易科罰金。因不能上訴，全案已判決確定。
賴男2015年5月得知兒子與何姓同學有糾紛，就在同年5月5日晚間8時許，夥同友人和兒子，約出何到北市中山區一家理容院前談判。賴一見何姓少年與7位友人共乘4輛機車到場，沒等對方開口，就將人強拉下車，持棍棒毆打成傷。何遭圍毆後被押到理容院地下室，同行助陣的張姓、林姓少年見狀逃跑；張卻在附近的林森北路、長春路口被尋獲，還被迫通知林回來，2人先後都被押回理容院地下室、司機休息室，何姓少年3位被害人，被逼道歉認錯並留下個人資料，才得以脫身。
案經被害人報警，賴男被檢察官起訴移送北院審理，因賴自白犯罪，北院一審依簡易程序逕判賴男涉傷害罪部分，4月徒刑，可易科罰金12萬元；另依妨害自由罪，判刑6月。賴不服提上訴，北院二審合議庭駁回上訴，全案確定。賴男的兒子犯案時，因未滿18歲，另由少年法庭處理。
(中時)
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