高市議員批區長違反行政中立，要求民政局長檢討

高市議員林瑩蓉要求民政局保持行政中立，別做民政業務以外的事。（林宏聰攝）

面對議員林瑩蓉的質詢，民政局長張乃千面色凝重。（林宏聰攝）

高雄市議員林瑩蓉20日質詢時，提到與里幹事的對話，指民政局區長未堅守行政中立，區長調查其他綠營市長初選參選人看板數量、動員人數，她要求民政局長張乃千別做民政業務以外的事。

20日上午高市議會內政部門業務質詢，林瑩蓉於議事廳播放2段訪問里幹事的錄音，里幹事指出，當地區長曾詢問里長，為其他參選人辦的活動人數有多少，里長回答「100多人」，區長聽了很驚訝，還說「不要動員那麼多人啦！」

里幹事也透露，區長問里長，活動訊息會不會PO臉書？顯然希望里長淡化宣傳，上次還要求里幹事調查轄區內其他參選人的宣傳看板有幾面；林瑩蓉質詢：「請問調查看板和民政業務有沒有關係？」

林瑩蓉要求張乃千，不再要求區長調查與選舉相關的資訊，不能超越選委會規定的選務工作，不做與民政業務無關的事，藉此提醒民政局。

張乃千回答：「我從沒要求里長去做這些事情」，他事後強調，政務官為政策辯護、為政務工作操作理所當然，但絕對要求事務官行政中立。

張乃千指出，他走訪基層到區公所辦演講，主題是「液態社會下的里政經營」，但左營區公所舉辦時，在地立委劉世芳有到場，可能因此讓議員誤解是選舉宣傳，但其實全程均有錄影錄音，歡迎外界檢視。

(中時)