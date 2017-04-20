批前瞻計畫 柯：如健保制度被浪費

台北市長柯文哲昨天出席「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，指各縣市搶錢，挨批是天龍國心態。對此，柯今天出席公開活動受訪表示，就像健保浪費得一塌糊塗，如果看急診掛號費全免，看門診反而要錢，大家都跑去掛急診了。

柯文哲上午出席 SOGO新食器時代禁用一次性及美耐皿餐具記者會後，被問及昨天出席公聽會的發言時，他說，每個人有每個人的看法，他當過醫生，舉健保制度為例，浪費得一塌糊塗，如果看急診掛號費全免，但看門診反而要錢，大家都跑去掛急診了，以前補助6歲以下急診掛號費，就有這個問題。

回到前瞻基礎建設，柯文哲說，配合款不一定要50％對50％，但完全不要錢或完全不用配合款，就像以前在健保制度出現不吃白不吃現象，台灣由醫院開出的藥物，真的有吃到肚子裡嗎？他認為不到一半。

(中時)