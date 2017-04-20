NBA》韋少史詩般超級大三元 換不回一場勝利

韋斯布魯克創下NBA史上第一次得分超過50分以上的超級大三元紀錄，但還是無法幫助雷霆贏得勝利。(美聯社資料照)

韋斯布魯克20日面對火箭拚戰了41分鐘，繳出51分、10籃板、13助攻，NBA史上季後賽最恐怖的超級大三元紀錄，但即便個人成績再如何出色，但還是換不回一場彌足珍貴的勝利。

這是NBA史上第一次季後賽得分超過50分以上的大三元，過去最高得分的大三元紀錄是由「大O」奧斯卡羅伯生與「惡漢」巴克利共同保持的43分大三元。

韋斯布魯克在打完上半場就已取得22分、8籃板、10助攻，第四節剩下9分38秒抓下第10個籃板，完成大三元紀錄，最後3分15秒製造貝弗利犯規，罰進本場比賽第43分與第44分，成為史上第一人，隨後又包辦了球隊最後所有得分，寫下史詩般的51分超級大三元紀錄。

然而這個紀錄是韋斯布魯克想要的嗎？肯定不是的，他如此努力拚戰的目的只不過是想要幫助球隊拿到勝利，但最後3分多鐘其他隊友有人挺身而出嗎？所有人拿到球的第一時間就是尋找韋斯布魯克在哪裡，然後趕快將球傳給他，完全沒有人願意扛起責任，這不是一支打進季後賽球隊應有的本色，也難怪韋少臉上會露出無奈的表情。

(中時電子報)