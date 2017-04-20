NBA》韋少史詩般超級大三元 換不回一場勝利
韋斯布魯克20日面對火箭拚戰了41分鐘，繳出51分、10籃板、13助攻，NBA史上季後賽最恐怖的超級大三元紀錄，但即便個人成績再如何出色，但還是換不回一場彌足珍貴的勝利。
這是NBA史上第一次季後賽得分超過50分以上的大三元，過去最高得分的大三元紀錄是由「大O」奧斯卡羅伯生與「惡漢」巴克利共同保持的43分大三元。
韋斯布魯克在打完上半場就已取得22分、8籃板、10助攻，第四節剩下9分38秒抓下第10個籃板，完成大三元紀錄，最後3分15秒製造貝弗利犯規，罰進本場比賽第43分與第44分，成為史上第一人，隨後又包辦了球隊最後所有得分，寫下史詩般的51分超級大三元紀錄。
然而這個紀錄是韋斯布魯克想要的嗎？肯定不是的，他如此努力拚戰的目的只不過是想要幫助球隊拿到勝利，但最後3分多鐘其他隊友有人挺身而出嗎？所有人拿到球的第一時間就是尋找韋斯布魯克在哪裡，然後趕快將球傳給他，完全沒有人願意扛起責任，這不是一支打進季後賽球隊應有的本色，也難怪韋少臉上會露出無奈的表情。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。