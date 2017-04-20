立院外挨揍幾拳 柯：群眾太激動

立法院昨天審查年金法案，反年金團體在立院「圍城」引爆衝突，部分立委及首長與反年金群眾在推擠過程中受傷，連台北市長柯文哲也被揍了幾拳。柯今天受訪表示，群眾太激動，沒辦法，只能說蔡英文總統要挺下去，看怎麼處理。

就警力部署部分，柯文哲也提到，市府內部研究看怎麼處理，如果規劃一個保護區範圍，可是官員還是要從很遠的地方走進來，不然就規定有個下車區。不過他說，警力不可能無限制使用，如果民眾這麼激動，不好意思說暴力，再多警察也沒辦法處理。

(中時)