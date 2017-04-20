男採竹筍滑落山坡 摔斷小腿

49歲林姓男子今（20）日9時53分許，與友人前往三峽區五寮里42號旁山坡採竹筍，因天雨路滑，不慎摔倒滑落山坡，警消出動大批人力救援，幸無生命危險。（吳堂靖翻攝）

49歲林姓男子今（20）日9時53分許，與友人前往三峽區五寮里42號旁山坡採竹筍，因天雨路滑，不慎摔倒滑落山坡，摔斷小腿。經友人報案後，三峽分局五寮派出所派遣警員前往救援，並出動消防隊救護車2部、災情勘查車2部與14名救護人員，林男意識清醒，無生命危險，已送往恩主公醫院救治。

(中時)