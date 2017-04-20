張柏芝謝霆鋒驚爆復合？經紀人出面說

張柏芝被爆和謝霆鋒復合，但遭否認。（圖／達志影像）

謝霆鋒與張柏芝離婚後，與王菲上演世紀復合，震驚娛樂圈。不過在這之中，他和前妻張柏芝也因有小孩的羈絆屢傳復合，沒想到近期就又傳兩人復合，不少張柏芝粉絲相當震驚，但她經紀人出面闢謠。

張柏芝又傳復合，經紀人出面回應。（圖／取自微博）

謝霆鋒與張柏芝近來又傳出復合，還有消息指出從中拉線的就是兩人的10歲兒子Lucas，更有指爆料的人是謝霆鋒媽媽狄波拉，消息狀似相當可靠，網上還有多種復合版本，引發討論。

不過張柏芝不少粉絲相當不滿，還稱謝霆鋒是「謝渣渣」，但隨後張柏芝經紀人就在底下留言，斬釘截鐵表示「沒有復合」，反駁網上傳言。

(中時電子報)