大巨蛋相關審查拖這麼久 柯：遠雄要檢討

大巨蛋還在停工中，台北市長柯文哲今天出席SOGO新食器時代禁用一次性及美耐皿餐具記者會後被問到相關議題，他說，審查在營建署內政部甚至台灣建築中心卡這麼久，這不是他的責任，是遠雄公司的設計真的有問題。

議員批評柯是共產黨心態，停工標準他說了算，對此柯也強調，遠雄因不按圖施工被停工，不能怪他，誰叫遠雄不按圖施工，連逃生梯都不見還怪他，這是遠雄自己不守法。

至於在內政部營建署、台建中心審查拖這麼久，遠雄就要檢討設計是否真的有問題。

(中時)