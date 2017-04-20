需花4億元除鏽 大巨蛋還要1年10個月才完工

工作人員進行除鏽工作。 (王英豪攝)

工作人員在吊車上進行除鏽工作。 (王英豪攝)

台北市議員厲耿桂芳、鍾小平與台北市政府工務局、台北市三大建築公會及遠雄企業代表，20日進行大巨蛋聯合會勘。(王英豪攝)

大巨蛋得花4億元除鏽，遠雄目前局部復工。（王超群攝）

台北市府勒令大巨蛋停工近1年11個月，已造成嚴重後遺症，遠雄企業團副總楊舜欽20日指出，大巨蛋由空拍圖已看出200多萬構件中至少100多萬處鏽融，總除鏽面積約3.2萬平方公尺，單除鏽工程將斥資4億元，即使明天起全面復工，至少也要再蓋1年10個月才能完工。北市發展局長張剛維表示，最高行政法院已裁定14項工項可基於公安先施作。

台北市議員鍾小平、厲耿桂芳20日進入大巨蛋會勘，因停工太久、風吹日曬、長期曝露，使大巨蛋內部支撐之鋼材產生鏽蝕狀況。楊舜欽表示，據估計目前搭配屋頂及帷幕包覆工程進行中之除鏽工程時間約需8個月，斥次4億元始能完成。

楊舜欽說，如今遠雄估計大巨蛋建造總經費將高達400億元以上，總造價金額暴漲達30億元。厲耿桂芳認為大巨蛋屬BOT案，雖然政府完全零出資，但遠雄最終會將其遭受損失轉嫁給全體市民；鍾小平則問楊舜欽，會不會怕柯文哲反覆，利用大巨蛋作為競選籌碼？楊低調說，正是會擔心這個。

大巨蛋由2015年5月20日到2017年4月10日，市府同意遠雄局部復工，但楊舜欽說，單是除鏽工序就極複雜，每平方公尺有30多處構件，有些構件必須由工人鑽到內部除鏽，甚至要以水刀刨除；依遠雄最原始規畫，早在去年初即可試營運，而國際檔期也都陸續排定，現在泡湯。

厲耿桂芳指出，大巨蛋工程即使台灣建築中心已完成性能審查並送內政部評定，但都下來都市設計審議、環評等，無論流程或審查規模，全由市府工務部門掌控，變數太大。

台北市都市發展局副局長張剛維表示，根據去年最高行政法院裁定，有關大巨蛋公共安全，由市府和遠雄公司協商，包括載重、浮力、鏽融和坍塌，基於公共安全，有14項安全工項可以施作，遠雄可依市府4月10日的公文，盡速施作。

張剛維說，大巨蛋停工至今衍生的費用，是因遠雄未經核准先施作，應由遠雄負責，目前已進行法院審理。

出席會勘的台北市建築師公會莊金生表示，大巨蛋一旦侵蝕到構件本體，除鏽之後仍會影響到厚度和強度，希望避免再停工，盡量早復工，他表示，依鏽融程度分成4級，大巨蛋現場已目視可見若干預埋鋼筋有些達到C級，接近鏽融到構件本體的嚴重程度；台北市結構技師公會前理事長王森源則說，不以實驗是無法精確清查出鏽融程度，以目視判斷和經驗，推定目前只要除鏽後上漆加上頂蓋，情況將不再劣化。

(中時)