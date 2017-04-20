防酒駕新招 陳宏達籲掛特殊車牌

陳宏達建議讓酒駕前科者配有特殊車牌，以利警方執法並提醒用路人敬而遠之。圖為陳宏達日前針對司改議題發表看法。（資料照／黃靖惠攝）

酒駕問題層出不窮，基隆地檢署檢察長、司改國是會議委員陳宏達建議，效法美國等國規定建置酒駕者車牌辨識系統，讓酒駕前科者配有特殊車牌，以利警方執法並提醒用路人「敬而遠之」，另應增列強制沒收酒駕車輛等規定，以收遏阻之效。

陳宏達指出，美國華盛頓州對酒駕前科者，要求在車牌加註英文字母Z才能駕駛，其目的不僅對酒醉開車的累犯者產生嚇阻作用，也提醒用路人若遇到時應敬而遠之，在執法方面具有方便辨識的功能，取締人員可加強檢查。

立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等國，推行以字母「O」開頭的特殊車牌，發給曾因酒駕行為處以拘留紀錄的駕駛人，警察人員執法時會嚴加監督，作為懲罰酒後開車的一種手段，同時也增加社會安全之力度。

陳宏達也建議，應於刑法增列「3年內經查獲酒後駕車3次以上者」或「酒駕致人傷亡罪者」，並得強制沒收行為人所有之肇事車輛。

陳宏達並引用英國法規，指出英國酒駕初犯者吊扣駕照至少1年，10年內再犯至少吊扣駕照3年，另吊扣駕照逾11年者，表示已不適任駕車也將無法租車，甚至很難取得他國入境簽證，希望我國嚴格實施吊照處分及有條件申領補照制度。

至於外界誤以為警察人員酒駕比例高，陳宏達引用銓敘部統計，表示2016年公務人員因酒駕被移付懲戒的有49人，其中警察佔46人，佔了94%，主因是警察一旦酒駕被查獲，不論情節輕重，警政署一律移送公懲會。反觀其他公務機關採取寬鬆態度，選擇性的移送公懲會，導致酒駕情形在公務體系未有效遏止。

陳宏達認為，公務員為民表率，風行草偃，對於酒駕執法不應存有僥倖的心理，要求各公務機關，一旦所屬公務人員酒駕被查獲，應一併移送公懲會懲處，以強化政府機關對於屬員的要求，徹底遏止酒駕僥倖的心理。

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(中時)