看準商機 BRITA推運動濾水瓶
根據「國人外出飲水健康力」調查，近七成民眾自覺每日外出、運動時喝水量不足，其中又以20至34歲間女性與年輕族群最為嚴重，有高達八成三的人表示對公共飲水機水質品質、來源不安心。
林青穀醫師強調，無論外出或運動時，都應適時、適量補充水份，以60公斤體重換算，每日建議攝取水量應該達到2400c.c.，若每日飲水不足，輕則容易引起腸胃炎、感冒、心臟血管疾病及尿道炎，重則可能導致中暑、休克等現象。
德國品牌BRITA看準商機，推出全新「fill & go Active運動濾水瓶」，搭配藍、綠、粉紅及紫色4種鮮豔色彩設計，將輕巧的濾芯片(Micro Disc)結合運動隨身瓶，只要裝入合格自來水源，過濾後即可飲用。瓶身採彈性按壓設計，不含雙酚A (BPA)與塑化劑，搭配吸嘴式瓶口方便飲用，每片濾芯可過濾約 150 公升水量，一片可使用約四周時間。
(中時)
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